Barlusconi gioca la carta del Sud: «Con Tajani 500mila posti di lavoro»

Sabato 3 Marzo 2018, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 09:56

I primi applausi da candidato premier. Da parte di una platea, quella dell'hotel Parco dei Principi - commercianti, professori, professionisti - molto tajanea. E lui, Antonio Tajani, per la prima volta, pur parlando sempre di Europa, parla anche di Italia. E del suo nuovo impegno: «Sono figlio di un militare, la prima cosa che da piccolo ho imparato a disegnare è stata il tricolore. Tutte le scelte le ho sempre fatte per il grande amore che porto verso la mia patria. Se mi si chiede di dare una mano all'Italia, io rispondo di sì». Berlusconi glielo ha chiesto, lui ha dato la sua disponibilità a fare il premier e i due ieri hanno pranzato insieme a Palazzo Grazioli. Parlando soprattutto del Mezzogiorno, dove entrambi sanno che si giocano le sorti delle elezioni ma anche quelle dell'Italia e dell'Europa.Tajani ha consegnato, al padrone di casa, quello che Silvio definisce «un regalo». Ossia un piano molto dettagliato di interventi, innovazioni e riforme per risollevare questa parte della Penisola, che «non merita di avere i Masanielli». Il piano Tajani comprende, ad esempio, l'idea del Fondo unico di investimenti in infrastrutture, banda larga, reti elettriche, logistica, alta velocità porti e acquedotti. E poi accesso al credito per le pmi. «Questi investimenti - ha spiegato a Berlusconi - si possono alimentare utilizzando i fondi regionali europei». Il programma prevede un fondo finanziato dalla Bei, dalla Cassa Depositi e Prestiti e fondi strutturali per le infrastrutture, tra i 20 e i 30 miliardi entro il 2020, 250 miliardi di cantieri. «Tutto ciò può produrre 500mila posti di lavoro», ha detto Berlusconi.