«Napoli ai russi», Cesaro attacca il consigliere leghista: «Dimissioni subito»

«Non merita di stare neanche nell'ultimo consiglio comunale dell'ultima provincia d'Italia. Dimissioni subito». Botta e risposta, sui social, tra un consigliere comunale di Pavia, Niccolò Fraschini, e Armando Cesaro, ex esponente politico di Forza Italia ex consigliere regionale della Campania.

Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram con il quale il consigliere comunale, di area leghista, ha offeso la città di Napoli e i napoletani dicendo che in caso di guerra avrebbe ceduto il capoluogo partenopeo ai russi. Armando Cesaro replicò che, al contrario di Napoli, ai russi Pavia era completamente sconosciuta.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Ex Cirio di Castellammare, annullati i domiciliari per Pentangelo,... LA POLITICA Forza Italia, Tajani a Napoli punge Cesaro: «Fuori dal partito... L'INTERVISTA Berlusconi a Napoli, intervista ad Antonio Tajani: «Sud...

La richiesta di dimissioni giunge dopo una risposta ancora più piccata, secondo Cesaro, da parte di Fraschini che sempre sui social ha scritto: «...dopo avere letto le centinaia di minacce e insulti arrivati dai napoletani posso garantire che se i russi dovessero acquisire il controllo di Napoli, finirebbero per restituircela nei giro di poco per via dei suoi abitanti».