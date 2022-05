Cingolani sul gas russo nell'intervista a Politico: «Aziende devono poter pagare in rubli». Poi la smentita del Mite : articolo fuorviante

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato a “Politico” avrebbe aperto al pagamento in rubli da parte delle aziende italiane: «Penso che sarebbe bene per qualche mese, almeno, permettere alle aziende di andare avanti e pagare in rubli, mentre comprendiamo il quadro giuridico e le implicazioni». Le parole del ministro hanno fatto rumore, soprattutto perché il governo non si era ancora mai espresso così apertamente sulla questione. «Credo che le compagnie petrolifere e del gas non possano rischiare di pagare e poi essere accusate di aver infranto le sanzioni, ma allo stesso tempo non possono rischiare... di non pagare in rubli». In contratti lunghi «i costi sarebbero estremamente alti», avrebbe detto Cingolani.

La smentita all'intervista

Una nota del ministero della Transizione ecologica ha però smentito l'intervista: «L'articolo pubblicato da Politico dal titolo 'Italy open to paying for Russian gas with rubles' è fuorviante e non corrisponde alla posizione espressa dal ministro Cingolani che non ha mai aperto ad un pagamento in rubli. In attesa che si definisca unitariamente, a livello di Ue, la posizione sui pagamenti, lo schema euro/rubli che prevede che le imprese paghino in euro, al momento non lascia ravvisare una violazione delle sanzioni stabilite il 24 febbraio», chiarisce il ministero.