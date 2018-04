Governo, ora la Lega alza il tiro: obiettivo tornare al voto a ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 30 Aprile 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta della Lega. Si chiama governo-ponte. O più chiaramente: governo elettorale. Potrebbe nascere oppure no, visto che tutto è aleatorio e indefinito in questa affannosa ricerca di una maggioranza che non c'è. Ma mentre una dopo l'altra cadono o si complicano tutte le opzioni in campo - anche se Salvini ancora insiste sulla via prioritaria: l'esecutivo del centrodestra con i 5 stelle - ai piani alti del Carroccio si ragiona su quello che potrebbe essere il punto di caduta finale di questa crisi. Lo raccontano così: «Un governo non del Presidente né un governissimo o quel tipo di pateracchi lì, ammucchiate di tutti per non fare nulla. Ma un'altra cosa. Un esecutivo che porti l'Italia al voto a ottobre. Con dentro tutto il centrodestra, i 5 stelle e chi ci sta». Obiettivo: fare la legge elettorale - i leghisti credono che con i grillini su questo si possa trovare una intesa solida, come lo è stato sulle presidenze delle Camere - e varare, in questo governo temporaneo, la manovrina di aggiustamento chiesta dalla Commissione Europea. La legge di bilancio, in questo schema, la farà poi il governo nuovo che uscirà dalle urne. E sia che la legge elettorale vedrà davvero la luce (non sarà affatto semplice) sia che il Rosatellum rimanga, gli uomini di Salvini si dicono arci-convinti che nel voto di ottobre sarà il centrodestra unito a vincere più chiaramente di quanto sia accaduto il 4 marzo.