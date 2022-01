Conte a Di Maio: «Fallimenti? Chiarirà, era nella cabina di regia». Letta: «Tanti nomi, poi l'uscita di Salvini ha bloccato tutto»

Il leader del Pd Enrico Letta a «Mezz'ora in più ha parlato dell'elezione del presidente della Repubblica, spiegando il dettaglio delle trattative: «Sul tavolo ci sono stati i nomi di Amato, Casini, Cartabia, Severino, Belloni, per capire se ci fosse l'intesa. Poi quello che è accaduto, con cortocircuiti mediatici, con Salvini che è uscito, tutto s'è bloccato e si è arrivati a Mattarella». «Non era stata fatta una lista: si è cominciato a ragionare sui nomi presenti sui giornali, punto. Io non ho obiezione che il capo dei servizi divenga Presidente della Repubblica, nessuna norma lo impedisce dopodichè la discussione non era arrivata a quel punto», spiega Letta. «Con Mattarella il governo esce più forte, con un altro Presidente ci sarebbero stati mesi di rodaggio, oggi l'esecutivo è più forte ed è un fatto positivo. Ora è importante che affronti le disuguaglianze e la precarietà del lavoro dei giovani, degli stage e sicurezza sul lavoro, da qui il cambio delle regole nei contratti e l'eliminazione dei tirocini gratuiti». Così il leader del Pd, Enrico Letta a «Mezz'ora in più».

APPROFONDIMENTI L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE Mattarella, il sacrificio del presidente: non è un mandato a... L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE Giorgia Meloni: «Centrodestra polverizzato, ne esce a pezzi.... L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE Elezioni Quirinale, da Letta a Salvini a Berlusconi: i leader (quasi)...

Mattarella bis, la battaglia per il Colle (guardando alle Politiche) ha stracciato il bipolarismo

Conte contro Di Maio

«Se Di Maio parla di fallimento, e ha delle posizioni, le chiarirà perché lui era in cabina di regia, come ministro l'ho fatto partecipare, ci chiarirà i suoi comportamenti, non a Conte ma agli iscritti». Così il leader M5s Giuseppe Conte parlando con i cronisti. «Di Maio ha detto che ci vuole un chiarimento? L'ho detto prima io, un chiarimento ci sarà senz'altro. Di Maio avrà modo di chiarire il suo operato e la sua agenda». Poi, rivolgendosi ad alcuni passanti, rivela: «Posso dirlo? Eravamo ad un passo... l'avevano chiuso l'accordo su una donna!». Di Battista, serve riflessione nel Movimento, vigliacco accusare Conte.

Casini, un passo indietro da uomo delle istituzioni: «L’Italia prima di noi»