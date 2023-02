Pd, inizia l'era Schlein: stretta di mano con Letta (e il segretario uscente le regala un melograno)

Passaggio di consegne al Nazareno tra Enrico Letta ed Elly Schlein. «L'assemblea ci sarà il 12 marzo - ha annunciato Schlein- là verrà votata la nuova segretaria del Pd». Schlein ha anche ringraziato Letta per il lavoro svolto. Quest'ultimo le ha regalato un melograno benaugurante.

«Lavoriamo per la massima unità del partito, la responsabilità è quella di tenere insieme la comunità democratica». Lo ha detto Elly Schlein, al Nazareno, dopo il passaggio di consegne con Enrico Letta. «Teniamo insieme le culture che hanno forgiato questo partito, noi siamo nativi democratici, figli delle culture che hanno ibridato il partito -ha spiegato la segretaria del Pd-. C'è bisogno di lavorare tutti e tutte per il rilancio, di organizzare l'opposizione sia in Parlamento che nel Paese. Tenere insieme la comunita è fondamentale senza rinunciare a una linea politica chiara e comprensibile».

I voti

Le primarie del Pd hanno visto la partecipazione di 1.098.623 cittadini che hanno dato 587.010 voti (53,75%) a Elly Schlein e 505.032(46,25%) a Stefano Bonaccini. Lo rende noto, con un comunicato ufficiale, la commissone nazionale del partito democratico.