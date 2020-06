Conte in diretta: «Villa Pamphili sede istituzionale. Zone rosse lombarde, riferirò ai pm venerdì»

«Non sono preoccupato di testimoniare nell'inchiesta sulle zone rosse in Lombardia, riferirò ai pm di Bergamo venerdì, doverosamente e con serenità», ha detto Conte in diretta da Palazzo Chigi rispondendo alle domande della stampa. Quanto al no compatto del centrodestra che non parteciperà agli Stati generali dell'economia Conte ha assicurato che «Villa Phampili è una sede istituzionale e il centrodestra se ne convincerà». Quanto all'audizione in commissione d'inchiesta sul caso Regeni il premier ha detto: «Ho urgenza di riferire, riferirò appena possibile».

Ultimo aggiornamento: 19:35

