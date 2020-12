Conte incontra la delegazione del partito di Renzi (IV), la ministra Bellanova canta vittoria: «La task force non c'è più, passo avanti»

La task force non c'è più. Ancora prima di inziare il vertice con Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, sul Recovery Plan, la ministra Teresa Bellanova, che è anche capodelegazione di IV, canta vittoria: «Intanto è positivo che si parli di contenuti e non di task force, visto che l'emendamento in manovra non c'è. Finalmente discutiamo nel merito».

«Fa piacere constatare che sulla governance - afferma Bellanova - avevamo del tutto ragione, indicando tra gli altri il rischio commissariamento ministeri e Regioni e quello profili di incostituzionalità, se nella legge di bilancio adesso all'attenzione delle Camere la norma che si voleva introdurre non è presente. Segno evidente che tutti i rilievi di IV sul testo illustrato dal presidente Conte nel Cdm del 7 dicembre erano sacrosanti».

