Conte sulla Tav: «Non realizzarla costerebbe molto più che farla»

Tav , il premier Giuseppe Conte parla in serata in diretta

:

on realizzarla costerebbe molto più che farla, questa è la posizione del governo. Difendiamo gli interessi nazionali

«Nel frattempo sono pervenuti dei fatti nuovi, elementi da tener conto nella risposta che dobbiamo dare» all'Europa «entro venerdì. L'Ue si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%, questo ridurrebbe i costi» per l'Italia. Lo afferma il premier

in una diretta video su

ico questo pensando all'interesse nazionale, che è l'unica ed esclusiva stella polare che guida questo Governo». È la posizione del Governo italiano espressa dal presidente del Consiglio,

. «Questa è la posizione del Governo ferma restando la piena sovranità del Parlamento», ha chiarito. «I fondi europei - ha sottolineato





Matteo Salvini: - sono assicurati solo dalla realizzazione del Tav e non potremmo farne un uso alternativo».

«La

si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi!». Lo afferma il vicepremier

.

M5s dà l'ok al «Un governo di cui fa parte il #dà l'ok al

? Inaccettabile». Dura presa di posizione della consigliera regionale pentastellata

, valsusina e No Tav, alle affermazioni del premier

sulla Torino-Lione. «Il #tuttiacasa stavolta - aggiunge - sarebbe per voi».

Mariastella Gelmini:

«

innesta la retromarcia su

Coppola, ora Toninelli dovrebbe scrivere quella delle sue dimissioni». Così Torino-Lione. Adesso scopre che non farla costerebbe di più. Quando si dice la coerenza... Dopo la lettera di licenziamento di, oradovrebbe scrivere quella delle sue dimissioni». Così

, presidente dei deputati di Forza Italia.

:

«Ora

annuncia che il governo è per sì alla #

Nicola Zingaretti. . Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno. Nella peggiore un altro giro di valzer che non porterà a nulla. Povera Italia». Così su Twitter il segretario Pd

Ora Conte annuncia che il governo è per sì alla #Tav. Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno. Nella peggiore un altro giro di valzer che non porterà a nulla. Povera Italia — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) July 23, 2019

Martedì 23 Luglio 2019, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 20:41

«N». Giuseppe Conte : «D