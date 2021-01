Crisi di governo in diretta, Vitali ci ripensa e torna nel gruppo di Forza Italia: «No al Conte ter»

Crisi governo Continuano oggi le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Oggi Mattarella incontrerà alle 10.30 il gruppo Per le autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato, i gruppi Misti del Senato e della Camera e il gruppo Europeisti-Maie-Cd. Poi Liberi e Uguali, Italia Viva e il Pd. Domani toccherà al centrodestra e al M5S. Intanto l'operazione Responsabili si fa sempre più complicata.

Ore 10:43 Gruppo Autonomie Senato, ok a Conte ter. «Abbiamo una preferenza per un eventuale Conte Ter. Abbiamo avuto una buona esperienza con Conte che ci ha sempre dato una mano. Pensiamo sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e senza di lui è difficile avere una stabilità». Lo ha detto Julia Unterberger del Gruppo «Per le Autonomie» al Senato al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 10.35 Zingaretti: non un governo a ogni costo. «Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi». Così il segretario Pd Nicola Zingaretti su fb. «Un governo attento alla salute e al futuro degli italiani. Questa crisi non l'abbiamo voluta noi. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Ripeto. L'Italia può e deve guarire».

Ore 9.51 Vitali ci ripensa. Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere un governo guidato da Conte, ci ripensa e questa mattina in una nota fa sapere: «Ribadisco dunque nessun appoggio politico al Conte Ter». Il senatore resta iscritto al gruppo di Forza Italia.

«Cari colleghi, come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. È stato un onore lavorare con voi», aveva comunicato ieri sera Vitali ai colleghi di Palazzo Madama, sentita al telefono la capogruppo Anna Maria Bernini. Ma oggi fa marcia indietro e spiega che l'interlocuzione con Conte è esclusivamente su «una riforma complessiva della Giustizia» ed il suo appoggio per «un ritorno allo stato di diritto e di garanzie nel processo», nel solco di quanto indicato da Silvio Berlusconi «sull'apertura ad un Governo Istituzionale» e da Matteo Salvini sulla «volontà di parlare con chiunque a patto che fossero messi al centro i contenuti di una piattaforma di Governo che prevedesse tra gli altri una riforma della Giustizia e Fiscale».

