Crosetto (FdI): «Il 27 lascio il Parlamento. Sono più utile fuori dalla Camera»

Lunedì 4 Febbraio 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 12:43

«Al 27 febbraio manca ancora del tempo e comunque penso che sia giunto il momento di smettere di parlare dellemie dimissioni, ci sono argomenti più importanti per il Paese». A dirlo all'Adnkronos è Guido Crosetto, deputato di Fratelli d'Italia, che ha visto già respingere le sue dimissioni dall'Aula di Montecitorio, che dovrà nuovamente esprimersi il prossimo 27 febbraio. «Non le ho presentate per divertimento, perchè non sapevo cosa fare,ritengo di poter fare cose più utili da fuori il Parlamento», aggiunge Crosetto, confermando quindi la volontà di lasciare la carica da deputato.