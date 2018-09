Csm domani al voto per la vicepresidenza: ipotesi Ermini, ma rischia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 11:00

C'è chi dice che la trattativa che si svolge in queste ore a Palazzo dei Marescialli è la trasposizione plastica della attuale fase della sinistra italiana. Vero o falso che sia, è un fatto che il candidato eletto al Csm tra le fila del Pd, David Ermini, che, ieri sera, sembrava destinato a raccogliere i maggiori consensi per la poltrona di vicepresidente, potrebbe essere bloccato proprio dal no di Area (la componente che include Magistratura democratica e i Movimenti per la giustizia). Sono stati i quattro eletti della storica corrente di sinistra, nel tardo pomeriggio del penultimo giorno di trattativa, a chiedere di riaprire i giochi per valutare meglio i profili dei tre laici eletti dai Cinque stelle: Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati o Fulvio Gigliotti. I pentastellati hanno cambiato nome «favorito»: invece di Gigliotti, ad affrontare la votazione con nove voti di partenza (3 grillini più due di Davigo, forse i 4 di Area) potrebbe essere Benedetti, considerato più «tecnico» e non sgradito ai 2 leghisti.