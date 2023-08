De Angelis non si dimette, Rocca: «Resta al suo posto, errore dovuto al forte coinvolgimento personale»

Marcello De Angelis resta al suo posto. Dopo la bufera scatenata dalle sue affermazioni sulla strage di Bologna, in cui ha sconfessato la matrice neofascista dichiarando innocenti Mambro, Fioravanti e Ciavardini, il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio non farà nessun passo indietro come continua a chiedere l'opposizione, in testa il Pd che domani farà un sit in. A tentare di mettere la parola fine è il governatore del Lazio Francesco Rocca: «Ho incontrato Marcello De Angelis e dopo un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia», annuncia cercando di placare la polemica.

Marcello De Angelis, niente dimissioni. Rocca: «Resta al suo posto, non gli revoco la fiducia»

De Angelis, l'errore commesso secondo Rocca

Per Rocca l'«errore», così lo definisce, di De Angelis «è stato dettato da un forte coinvolgimento personale e affettivo a tragiche vicende che, tutt'oggi, animano la coscienza e il dibattito politico nazionale» e, pur ribadendo la solidarietà «ai familiari delle vittime di Bologna» e «il rispetto delle sentenze», il governatore rivendica anche «il rispetto per le opinioni altrui e la libertà di espressione». Rocca fa anche riferimento alle «sentite scuse di De Angelis» offerte proprio ieri a polemica ormai deflagrata, «nei confronti di chi io possa aver anche solo turbato esprimendo le mie opinioni». Insomma scuse ma niente dimissioni, parola invece evocata da subito dal Pd che oggi, per voce della consigliera del Lazio e coordinatrice della segreteria del partito, Marta Bonafoni definisce la scelta di Rocca di non revocare l'incarico «uno schiaffo alle vittime della strage di Bologna e ai familiari». «Non consentiremo di offendere la memoria e la verità», scrive su Twitter la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga.

Mentre la segretaria Elly Schlein promette di portare la questione all'incontro col governo dell'11 agosto convocato sul salario minimo. Rompe il silenzio Fdi con Giovanni Donzelli a spiegare che «la linea del partito è quella espressa nelle istituzioni», che esistono «una verità giudiziaria, un dibattito storico e qualcuno che ha dei dubbi su quelle sentenze» ma che lui non avrebbe mai scritto quel post.

De Angelis: intesa tra meloniani, Lega e Forza Italia. Silenzio sul caso per non essere travolti

De Angelis, il precedente Badaloni

E nella polemica viene chiamato in causa anche un altro presidente della Regione Lazio, Piero Badaloni: Il suo consiglio regionale nel '96 appoggiò la richiesta del Comitato nato per porre dubbi sulla colpevolezza di Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini. «Ci impegnammo a chiedere chiarimenti al presidente della Commissione Stragi di allora, Giovanni Pellegrino -spiega Badaloni- non era mai stata messa in dubbio la matrice neofascista e neanche il coinvolgimento della P2 e dei servizi segreti deviati». «Dopo il contatto con Pellegrino, la verità fu accettata dal comitato. di cui facevano parte anche Marco Taradash, Monsignor Di Liegro, Luigi Manconi, Giovanni Minoli, e si arrivò alla stessa conclusione riportata in questi giorni dal Presidente Mattarella e dal presidente del Senato La Russa: la verità giudiziaria era quella della sentenza», conclude.