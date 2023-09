Decreto Caivano, l'iter partirà dal Senato ma è polemica politica

Dovrebbe partire dal Senato - secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - l'iter del decreto Caivano. A Montecitorio prenderebbe invece il via l'esame del decreto Sud.

«In Consiglio dei Ministri abbiamo approvato provvedimenti per il rilancio del Mezzogiorno e il contrasto alla criminalità e al disagio giovanile. La conferma che questo Governo è in grado di rispondere con i fatti ai problemi dell'Italia. Interventi come l'istituzione della zona economica speciale unica e il Dl Caivano contengono misure che sosterranno lo sviluppo economico del Sud e forniranno nuovi strumenti per garantire legalità e sicurezza nelle aree più a rischio del Paese», scrive su X la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati.

La polemica, però, non si placa. E le opposizioni insorgono. «Francamente a me la vicenda Giambruno interessa il giusto, la cosa sconvolgente del Cdm di ieri è che questi, ogni volta che c'è un fatto di cronaca, ci piazzano un decreto - accusa Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi - Loro guardano ai like ma non guardano alla sostanza.

Questo è il problema. Se tu di fronte a una catastrofe educativa fai un grande piano per le periferie è un conto, se tagli i fondi del Pnrr per le periferie è un altro. Fanno campagna elettorale dalla mattina alla sera. Ma noi siamo convinti che si possa andare avanti con un populismo imperante?»

Di tutt'altro avviso Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania: «Su Caivano la risposta del governo Meloni è stata immediata. La premier ha subito raccolto l'appello di don Patriciello. Il governo ha garantito, ai massimi livelli, la presenza, ha assunto impegni, ha varato i primi interventi concreti. È evidente che il tema delle periferie è complesso ma la direzione è quella giusta».