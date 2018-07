Decreto dignità, Di Maio evoca complotto lobby: posti a rischio? Qualcuno ha manomesso relazione tecnica

Di Maio evoca il complotto delle lobby parlando del decreto dignità. «Nella relazione» al decreto dignità «c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dai miei ministeri o altri ministri». La verità è che «questo decreto dignità ha contro lobby di tutti i tipi», denuncia il vicepremier in un video su Facebook commentando l'ipotesi di una contrazione dei posti di lavoro con il dl dignità.





Le novità introdotte dal dl dignità sul gioco d'azzardo sono «rivoluzionarie», ma «ovviamente non ce lo riconoscerà mai nessun giornale, tranne Avvenire, perché anche loro prendono soldi dalle sponsorizzazioni». Lo afferma Luigi Di Maio, difendendo su Facebook il 'suò decreto dalle critiche emerse in questi giorni. «Non me ne frega niente che lo Stato fa soldi con il gioco d'azzardo legale, non me ne frega neanche niente che le squadre di calcio o i giornali hanno i loro introiti dal gioco d'azzardo, perché spendiamo miliardi di euro della sanità per disintossicare dall'azzardopatia e curare la depressione. Il minimo sindacale da fare è eliminare la pubblicità e l'abbiamo eliminato».

Sabato 14 Luglio 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 16:56

