La Commissione Ue non commenta per ora i risultati elettorali in Italia perché non sono ancora definitivi, ma ribadisce la «fiducia nel presidente Mattarella che sarà in grado di facilitare la formazione di un Governo stabile»: lo ha detto il portavoce del presidente Jean Claude Juncker. «L'Italia ha un governo con il presidente Gentiloni con cui collaboriamo strettamente», ha aggiunto il portavoce del presidente Juncker.

Lunedì 5 Marzo 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 15:06

