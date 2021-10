Elezioni, Berlusconi: «Senza Fi il centrodestra non potrà governare»

Presidente Berlusconi, come sta? Allora è pronto per tornare a Roma?

«Sì, credo sia davvero giunto il momento di tornare a Roma. Mi sento meglio, anche se naturalmente saranno i medici a darmi il via libera definitivo. Però le cose da fare sono tante e questi mesi di attività limitata mi sono pesati molto. La mia assenza non ha certamente fatto bene a Forza Italia, ma i nostri dirigenti hanno svolto un lavoro eccezionale che sta producendo...

