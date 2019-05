Elezioni europee, Fdi per la prima volta in parlamento europeo. Storace: «Gufi a casa»

LEGGI ANCHE

«Un mese fa i sondaggi davano Fratelli d'Italia sotto il quorum per le europee. Ora a due punti da Forza Italia. Gufi a casa». Così Francesco Storace su twitter commenta i primi exit poll relativi alle elezioni europee.

C'è prudenza ma anche un moderato entusiasmo nel quartier generale del partito di: se i primi dati venissero confermati, Fratelli d' Italia supererebbe per la prima volta l'argine del 4% aprendosi così un varco nel Parlamento europeo.«Se i numeri venissero confermati, avremmo raggiunto un risultato che era insperato fino a pochi mesi fa, continuiamo a crescere», ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo FdI a Montecitorio. Nella sala allestita nell'hotel Residenza di Ripetta, nel centro della Capitale, ci sono al momento i due capigruppo del partito in Parlamento e non si esclude che più tardi possa arrivare la presidente Giorgia Meloni.