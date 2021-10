Elezioni, Letta: «Pd con i Cinque Stelle insieme ai ballottaggi»

Per Enrico Letta, segretario del Pd, ieri è stata non solo l’ultima giornata della campagna per le Comunali ma anche delle elezioni suppletive in Toscana dove corre come deputato: «Ben 11 tra comizi e incontri: una corsa emozionante e bellissima». Ma l’attenzione, ovviamente, più che sul suo futuro parlamentare è tutta per le urne nei comuni. A cominciare dai 5 grandi capoluoghi: «L’altra volta noi del centrosinistra ne avevamo vinte due e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati