Elezioni Quirinale, Letta apre a Meloni: «Serve un’intesa ampia». I dubbi sul dopo-Draghi

Giorgia Meloni scherza: «Ormai a me a Enrico ci trattano come una coppia di fatto». Ma certo che non lo sono («Non fatevi troppi film», dice Letta ai giornalisti) e però sul Colle la sintonia c'è tra il leader del Pd e la presidente di FdI che per tutto il resto si considerano vicendevolmente i carissimi avversari da bipolarismo pieno (a proposito: «Io sono sempre stato per il maggioritario», dice Letta ospite alla festa di Atreju ed è la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati