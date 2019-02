Elezioni Sardegna, exit poll: testa a testa centrodestra-centrosinistra. Crollo M5s

Domenica 24 Febbraio 2019, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi exit poll sulle elezioni in Sardegna, dove si è votato per il presidente della Regione e per il consiglio regionale. Secondo le rilevazioni Opinio per la Rai si profila un testa a testa tra il candidato di centrodestra Christian Solinas (attestato al 36,5-40,5%) e quello di centrosinistra Massimo Zedda (35-39%). Staccato il 5 stelle Francesco Desogus: 13,5-17,5%.Più marcato il divario fra le coalizioni se si guarda il voto di lista: il centrodestra si attesterebbe al 42-46%, il centrosinistra (28-32%). I 5S si collocherebbero sotto il 20% (14,5-18,5%), risultando tuttavia la prima forza politica, seguita dal Pd che registra una forchetta tra il 12,5 e il 16,5% mentre la Lega si piazza terza con percentuali che vanno dal 12 al 16. Poi Forza Italia (6-10%) e Fratelli d'Italia (2,5-5).I seggi Sono stati chiusi alle 22. Le operazioni di spoglio inizieranno domani mattina dalle 7. La proclamazione del vincitore è attesa nella tarda mattinata, mentre ci vorrà più tempo per conoscere i nomi dei 60 consiglieri regionali eletti. Il successore di Francesco Pigliaru (centrosinistra), che dopo cinque anni al governo della Regione ha deciso di non ricandidarsi. Non è previsto il ballottaggio, viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.Intanto è del 43,78% l'affluenza al voto alle 19. Cagliari in testa con un'affluenza del 45,25%.«Dagli exit poll risultiamo prima forza politica. Attendiamo i risultati definitivi. Considerando che è la prima volta che ci presentiamo alle regionali in Sardegna siamo molto soddisfatti del fatto che entreremo nel consiglio regionale per la prima volta». Lo si legge in una nota del Movimento 5 stelle, dopo i primi exit poll sul voto in Sardegna. «Mi raccomando, continuiamo a farci del male da soli», scrive invece su Facebook la senatrice del M5S Elena Fattori.«La coalizione di centrodestra ha dato dimostrazione di esserci, la Lega è il primo partito quantomeno dello schieramento di centrodestra». Lo dice il viceministro leghista Edoardo Rixi commentando gli exit poll sulle regionali in Sardegna.«Gli italiani vogliono cambiare». Il messaggio dei cittadini è chiaro: «chiedono una politica economica e una politica estera univoca». Lo ha detto il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani a Che tempo che fa commentando gli exit poll delle regionali in Sardegna. «Se i dati reali corrispondono agli exit poll, il dato è molto chiaro: il M5S crolla in tutte le elezioni locali e regionali» dal 4 marzo a oggi dove «ha sempre vinto il centrodestra». «Vuol dire - ha aggiunto - che sta accadendo qualcosa nel nostro Paese, che la principale forza di governo sta perdendo terreno».