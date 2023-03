«Elly Schlein, la tua faccia è già un macabro destino»: scritte choc a Viterbo, anche una svastica

Una scritta choc, accompagnata da una svastica. Non bastassero gli insulti sui social, spuntano anche sui muri per Elly Schlein, neosegretaria del Partito democratico: a Viterbo su un muro in via delle Fortezze è apparsa la scritta «Schlein la tua faccia è già un macabro destino», accompagnata da una svastica. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire agli autori.

Subito un coro di solidarietà si è levato verso la Schlein. «Esprimo la mia solidarietà alla Segretaria del Partito Democratico per le scritte antisemite apparse su un muro di Viterbo insieme a una svastica. Minacce inaccettabili a cui bisogna reagire con fermezza. Non lasciamoci intimidire dall'odio e dalla violenza», scrive in un tweet Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma. «La scritta apparsa a Viterbo contro Elly Schlein è indegna ed offende tutti i cittadini della nostra Regione. Voglio esprimere la più sentita solidarietà alla segretaria del Partito Democratico, vittima di un attacco inaccettabile», le parole di Francesco Rocca, presidente della regione Lazio.

«Inaccettabile e meschino. Questi fatti spiegano che in Italia c'è ancora molta strada da fare contro violenza, ignoranza e discriminazione. Le autorità individuino subito i responsabili di questo atto vile. Solidarietà e vicinanza a Elly Schlein», ha invece scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella. «Solidarietà a Elly Schlein per la vergognosa scritta accompagnata da una svastica apparsa su un muro a Viterbo. La presenza in Italia di gruppi violenti fascisti e nazisti non deve essere più tollerata. Vanno subito individuati gli autori di questo vile gesto», il tweet di Laura Boldrini, deputata del Pd.