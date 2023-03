In testa c'è e resta Fratelli d'Italia, dietro però qualcosa si muove. Se stando agli ultimi sondaggi il partito di Giorgia Meloni continua stabilmente a sfiorare il 31 per cento dei consensi, qualche movimento tra alleati di maggioranza e opposizioni bisogna registrarlo.

Sondaggi politici

Il nuovo Partito democratico targato Elly Schlein, tanto in base alle rilevazioni dell'istituto Swg per il TgLa7 quanto a quelle di YouTrend per SkyTg24, compie un salto in avanti poco inferiore al 3 per cento, sottraendo elettori a quei partiti che sembrano essergli più affini, cioè il Movimento 5 stelle e l'Alleanza Verdi-Sinistra. Un passaggio di consensi che, numeri alla mano, riconsegna ai dem il ruolo di secondo partito, sfiorando quota 20 per cento.



L'ancora nebuloso nuovo corso del Nazareno, tocca infatti la soglia del 19 come non accadeva ormai dal voto di settembre, scalzando i pentastellati, che invece dal 17 per cento, calano al 15,7. Non solo però. Lo smottamento a favore di Schlein toglie qualcosa anche all'alleanza AVS che, dopo mesi di stabilità al 4 per cento, ora cede lo 0,8. Esattamente la stessa cifra "persa" in favore dei dem anche dall'ex alleato +Europa. A crescere però è anche il Terzo Polo, che torna a toccare quota 8 per cento, a un passo dall'8,8 della Lega e sopra il 6,6 (+0,2%) di Forza Italia.

SUL GOVERNO

Pur scegliendo di non votare FdI, gli elettori di Italia viva e Azione sembrano apprezzare particolarmente l'operato del governo meloniano. Se infatti dopo quattro mesi a palazzo Chigi l'esecutivo ha spaccato in due gli italiani (il 45% non lo apprezza, il 44% invece sì), a sostenerlo con più convinzione c'è proprio l'elettorato del Terzo Polo (il 50% degli elettori lo promuove, il 45% lo boccia). In particolare, stando alle rilevazioni di SkyTg24, gli elettori dei partiti di governo apprezzano generalmente quanto fatto fino ad oggi dall’Esecutivo (86% di giudizi positivi). Gli elettori di FdI promuovono a pieni voti il Governo (92%). Tra le opposizioni, critici gli elettori del Partito Democratico (81%) e del M5S (80%).