Fico vede Pd e M5S. Martina: «Passi in avanti» DIRETTA TV

Roberto Fico incontra di nuovo il Pd, alle 11, e M5S, alle 13. Un nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire a Quirinale per chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella più tempo per tentare la stretta. Ma, se Luigi Di Maio spera, nel Pd convivono due visioni contrapposte: da un lato Maurizio Martina e l'ala 'governista', convinti che un accordo vada cercato fino in fondo, dall'altro i renziani contrarissimi.



LEGGI ANCHE: Il presidente della Cameraincontra di nuovo il, alle 11, e, alle 13. Un nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire aper chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella più tempo per tentare la stretta. Ma, se Luigi Di Maio spera, nel Pd convivono due visioni contrapposte: da un lato Maurizio Martina e l'ala 'governista', convinti che un accordo vada cercato fino in fondo, dall'altro i renziani contrarissimi.LEGGI ANCHE: Fico allunga i tempi: assist a Pd e M5S

«Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale Pd il 3 maggio prossimo - ha aggiunto - per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva. Insieme discutiamo e poi insieme lavoriamo».

Giovedì 26 Aprile 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Registriamo passi in avanti importanti», ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina dopo l'incontro.Tutto fa pensare che Mattarella, da cui Fico si recherà oggi stesso al termine delle cosultazioni, concederà una proroga: serve più tempo per verificare se esistono le condizioni per un accordo. Dopo il mese e mezzo di inutile trattativa tra grillini e Lega, non sarà una settimana in più a spazientire il Capo dello Stato.