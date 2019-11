Fondo salva-Stati, M5S: Di Maio chieda un vertice di maggioranza

«Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio. La discussione sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati) deve essere trasparente, il Parlamento non può essere tenuto all'oscuro dei progressi nella trattativa e non è accettabile alcuna riforma peggiorativa. Oggi è chiaro, invece, che la riforma del Mes sta andando proprio nella direzione che il Parlamento voleva scongiurare. Chiediamo al Capo Politico di far convocare un vertice di maggioranza, perché sul Mes noi non siamo d'accordo». Lo affermano in una nota i deputati M5S della commissione Finanze.

«La firma del Trattato di riforma del fondo salva- stati ci sarà a dicembre» Così il ministro Roberto Gualtieri ieri sera a 'La 7' commentando le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, definite «grottesche» dal ministro. «È grottesco accusare Conte di tradimento di Stato - ha detto Gualtieri - non sanno di cosa parlano». «Salvini - ha aggiunto il responsabile del Mef - dovrebbe ringraziare» l'ex ministro Giovanni Tria «per come ha condotto il negoziato sulla stesura del testo che sarà firmato a dicembre».



