Urso e Musumeci: le aziende investano su mare e spazio

«Il futuro del sistema produttivo italiano si gioca sulla capacità di vincere le nuove sfide legate alla trasformazione tecnologica e green che l’Italia è chiamata ad affrontare. Ci troviamo in una nuova era di espansione dei limiti geografici dell’esperienza umana, dove la colonizzazione del mare e dello spazio costituiscono una grande opportunità economica», spiega il il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a «Space & Blue. Economia dello Spazio e del Mare: interconnessioni Made in Italy».

Un forum, stamani a Roma presso il ministero retto da Urso, per elaborare una serie di analisi sulle due aree strategiche dello spazio e del mare partendo dal presupposto che è indispensabile avviare fin da subito azioni congiunte in termini di applicazione industriale e di servizi per rendere operative le più varie interconnessioni.

Non a caso, al tavolo dei relatori c'era la presenza del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. «Ai primi di dicembre riunirò il Comitato interministeriale per le politiche del mare per definire una bozza di piano strategico.

Il nostro Paese può diventare leader. Sono convinto che tanto lo spazio quanto il mare debbano promuovere interconnessioni perché l'uno è utile all'altro e viceversa. È un nuovo spazio economico assai ampio in cui l'industria italiana può davvero trovare spazio, può affermarsi nella leadership», analizza infatti il ministro Musumeci.