Fabrizio Frizzi è morto. Il conduttore televisivo è scomparso a Roma nella notte, all’ospedale Sant’Andrea, in seguito a una emorragia cerebrale. Aveva 60 anni, compiuti lo scorso 5 febbraio. A...

Giornata di relax per il neo presidente della Camera, Roberto Fico, rimasto a Roma dopo la sua elezione alla terza carica dello Stato. Oggi Fico ha pranzato con la compagna e altri amici a Roma e...

Con la febbre alta, a quasi 40, e due mesi di vita il pediatra non la visita a casa e dice alla mamma di portare la bimba in ambulatorio il giorno dopo, perché non ha né posto,...