Forza Italia, Tajani: «Noi determinanti per vittoria centrodestra e per il prossimo governo»

«Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti. Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani». Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, in un tweet a commento dei primi exit.

Intervistato da "Porta a Porta", Tajani ha detto: «Il risultato del centrodestra farà nascere un governo stabile, non ci saranno problemi legate alle differenti posizioni dei partiti della coalizione». E ha aggiunto: «Siamo soddisfatti, i fatti dimostrano che il centro è Forza Italia, non ce ne sono altri».

Tajani, dalla sede del gruppo azzurro alla Camera, ha dichiarato: «Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di Giorgia Meloni, ma la decisione (su chi sarà il nome indicato per la presidenza del Consiglio, ndr) verrà dopo un vertice di Berlusconi, Salvini e Meloni e con il presidente della Repubblica che avrà l'ultima parola, perché è la Costituzione che lo prevede».