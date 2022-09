Conte: «M5S terza forza, vedremo se Pd sarà con noi in battaglie all'opposizione»

«Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità. Ora all'opposizione con coraggio e determinazione». Sono le prime parole di Giuseppe Conte, che può tirare un respiro di sollievo: se il risultato finale del Movimento si confermerà dentro la forchetta del 13,5 e il 17,5 per cento dei primi exit poll avrà ottenuto un vero e proprio successo. Considerate le difficoltà in cui versava al nastro di partenza della campagna elettorale, per i 5 stelle attestarsi su una soglia attorno al 15% sarebbe infatti già un target di rilievo.

Giorgia Meloni dopo la vittoria: «Dalle urne un'indicazione chiara: governo a guida Fratelli d'Italia»

Giuseppe Conte, le parole dell'ex premier

«Le scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd - ha detto l'ex premier - hanno compromesso un'azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito. Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il voto per contrastare il centrodestra è il voto per il M5s. Noi saremo l'avamposto per la realizzazione di un'agenda progressista, un progetto di paese che mira all'inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non finta. Da questo punto di vista vedremo se il Partito Democratico ci verrà dietro ma senza nessun cartello o coalizione»».

Conte è arrivato alla sede del Movimento, accolto dagli applausi degli esponenti del suo partito e dello staff. Presenti, tra gli altri, il presidente della Camera, Roberto Fico, l'ex guardasigilli Alfonso Bonafede, la capogruppo al Senato, Mariolina Castellone e quello della Camera, Francesco Silvestri, la vicepresidente del Senato e del Movimento, Paola Taverna, la vicepresidente del Movimento e viceministra Alessandra Todde.