M5S, Conte eletto presidente con il 92% dei voti: «Ce la metterò tutta per non deludervi»

Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5S. A votare sono stati 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto. Conte è stato eletto con 62.242 voti, il 92,8% del totale. Lo ha annunciato Vito Crimi. «I risultati parlano da soli, e danno l'idea di cosa la comunità del Movimento 5 stelle ha scelto per il proprio futuro - ha aggiunto Crimi - Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in 67.064, di questi hanno votato sì 62.242, hanno votato no 4.822. Visto il risultato e quanto prevede lo statuto, proclamo eletto primo presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte».

APPROFONDIMENTI IL TEMA Reddito di cittadinanza, così Draghi (e Orlando) vogliono... LO SCENARIO Il nuovo corso M5S/ Anatomia di un partito che contesta “con... M5S Conte vuole tre donne vicepresidente. Di Maio e Fico...

Conte eletto presidente del M5S: «Ce la metterò tutta per non deludervi»

«Questi appuntamenti si stanno rilevando una grande occasione di partecipazione democratica. Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica, quella con la "P" maiuscola». Lo dice Giuseppe Conte in diretta Fb definendosi «confortato» dalla votazione di stasera su SkyVote. «Il nostro è un progetto forte e solido che guarda al futuro, al 2050, ma che non vuole trascurare le urgenze. Non coinvolgeremo solo i gruppi territoriali e i forum tematici, che ricordo sono aperti anche ai non iscritti. Da settembre io girerò tutta Italia, avremo così la possibilità di arricchire il nostro programma e spero già a fine anno avremo il più partecipato e importante programma di governo che sia mai stato elaborato», ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio.

«La politica è un impegno nobile, nobilissimo - ha proseguito Conte - Non lasciamolo solo a chi lo usa come mezzo per fare carriera, per realizzare interessi economici personali o del proprio gruppo di appartenenza. Lavoriamo tutti insieme, e seriamente. Studiando ma anche con il cuore. E soprattutto facciamolo con il sorriso, per il bene dell'Italia e dei nostri figli».

Di Maio: «Ripartiamo più forti di prima»

«Ennesima grande prova di partecipazione, ottimo risultato. Adesso ripartiamo più forti di prima con Giuseppe Conte presidente del MoVimento 5 Stelle». Così il ministro Luigi Di Maio.

Fico: «Prende forma il nuovo corso»

«Buon lavoro a Giuseppe Conte! Con la sua elezione prende forma in modo sempre più significativo il nuovo corso del Movimento, ancorato alle proprie radici e allo stesso tempo capace di rigenerarsi e di guardare al futuro. Ci aspetta un grande lavoro da fare coinvolgendo tutta la nostra comunità in maniera sinergica». Lo scrive su Fb Roberto Fico. «Voglio ringraziare Crimi che in questo anno e mezzo è stato fondamentale. Con spirito di servizio ed enorme dedizione ci ha permesso di arrivare a questo momento di svolta. Adesso avanti tutti insieme: abbiamo molte pagine da scrivere ancora per il Movimento e per il Paese», aggiunge.

Buffagni: «Obiettivo tornare prima forza del Paese»

«Il M5S tornerà ad essere la prima forza politica in Italia? Con Giuseppe Conte è un obiettivo a portata di mano. Gli iscritti hanno sposato in modo plebiscitario questo nuovo percorso, questa nuova fase per il nostro progetto politico. Meno tasse per le imprese, sostegno concreto ai nostri imprenditori , alle nostre eccellenze italiane, uno sguardo sempre attento ai bisogni delle persone, uno slancio in avanti per i nostri giovani desiderosi di costruirsi un futuro in Italia. Solo noi possiamo farlo. » Lo scrive su Fb Stefano Buffagni. «E, superata questa fase d'emergenza, con gli oltre 200 miliardi da spendere, sapremo trovare la strada per guidare la transizione dell'Italia verso un futuro ecosostenibile. Ci vogliono politicamente morti, è arrivata l'ora di smentirli ancora una volta! Buon lavoro, presidente!», conclude.

Il Movimento sui social: «È il momento di guardare al futuro»

«Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del MoVimento 5 Stelle. Lo ha deciso la comunità del Movimento, la grande famiglia degli iscritti, votando in 67.064 sulla nuova piattaforma. Oggi si apre una fase nuova, è il giorno della svolta». È quanto comunica il Movimento 5 Stelle attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Reddito di cittadinanza, così Draghi (e Orlando) vogliono cambiarlo: obiettivo azzerare i Neet

«Il MoVimento si evolve, cambia, cresce per dare risposte concrete ai cittadini, senza dimenticare i propri principi e i propri valori, confermati e arricchiti nello Statuto approvato con una maggioranza larghissima due giorni fa - si legge nella nota pubblicata sui social - Anche il voto di oggi è chiaro e netto. Gli iscritti non hanno avuto dubbi: Giuseppe Conte è la persona giusta. Deve essere lui a guidarci».

Il nuovo corso M5S/ Anatomia di un partito che contesta “con garbo”

«Il totale dei votanti è stato 67.064 - conclude la nota - Hanno votato SI: 62.242 (92,8%) Hanno votato NO: 4.822 (7,19%) Quello di oggi e di ieri è stato un esempio di grande partecipazione, una festa della democrazia diretta. Auguri Presidente Conte. E buon lavoro. È il momento di guardare al futuro. Un futuro a 5 stelle».

Conte vuole tre donne vicepresidente. Di Maio e Fico “garanti” per Grillo