Giuseppe Conte bocciato dal tribunale di Napoli, l'accusa dei fedelissimi: «C'è lo zampino di Di Maio»

È l'anno zero nel Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte e la sua leadership sono caduti in un buco nero per mano di un gruppo di attivisti. La notizia è accolta con sgomento e smarrimento da parte di buona parte del gruppo: «È quello che ci voleva per mettere fine al dualismo Conte-Di Maio», commenta un deputato di primo piano. Beppe Grillo tace in queste ore, ma deputati e senatori chiedono il suo intervento e restano inascoltati: «Non abbiamo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati