Governo, Mattarella sfida Di Maio e il M5S: «Portatemi una coalizione»

Venerdì 6 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 07:00

«Non c'è nessuna intesa, serve tempo». Sergio Mattarella, al termine del primo giro di consultazioni, dopo aver visto Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Martina, fissa il time-out. Tutto rinviato alla prossima settimana, quando le delegazioni dei partiti riprenderanno il pellegrinaggio sul Colle. E quando, forse, sarà più maturo il percorso per battezzare in Parlamento un'intesa di governo.Al Quirinale non nascondono che la strada sia impervia. E che le soluzioni e le posizioni siano «ancora molto distanti». Come è ben chiaro, in base alle dichiarazioni di Salvini e Di Maio, che al momento non esiste la prospettiva di un governo di tregua o di tutti caldeggiato dal Cavaliere e non escluso (a priori) dal Pd. «Ma vedremo cosa succederà se, tra un mese o un mese e mezzo, non sarà stato raggiunto alcun accordo politico. Nei colloqui nessuno ha detto di voler andare alle elezioni, Di Maio e Salvini per ora ne hanno parlato solo come ipotesi di scuola o come arma di persuasione...», racconta un politico di rango che in serata ha parlato con Mattarella. E aggiunge: «Il percorso adesso è però all'interno di un esecutivo politico. Il Presidente auspica che ognuno esca dalle convenienze di parte e responsabilmente cominci a lavorare, nell'interesse del Paese, per creare in Parlamento una coalizione di governo».