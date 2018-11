Fisco, mancano le coperture: in bilico lo sconto sulle cartelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Novembre 2018, 07:00

Dopo aver archiviato il condono cancellando dal pacchetto pace fiscale la norma che consentiva di pagare appena il 20% sulle somme non inserite in dichiarazione negli ultimi 5 anni, il governo cerca di chiudere il cerchio del decreto legge che affronta la materia tributaria. Ma si scontra con seri problemi di copertura per una delle misure chiave ancora da inserire, il cosiddetto saldo e stralcio. Il provvedimento fiscale, collegato alla manovra, si appresta a varcare il primo traguardo parlamentare al Senato con un esame lampo. Da oggi in Commissione Finanze di Palazzo Madama si vota sui 578 emendamenti che dovrebbero essere scremati fino a circa 200, anche se il Pd ha annunciato che non ritirerà il suo centinaio di proposte. L'obiettivo è chiudere l'esame per giovedì mattina per consentire l'approdo in Aula nella stessa giornata, con due giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista inizialmente. Restano ancora molti i nodi da sciogliere, in un quadro reso complicato da alcune divergenze di carattere tecnico tra il governo e il ministero dell'Economia.