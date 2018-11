Scontro sul reddito di cittadinanza, M5S teme l'accerchiamento: riforma subito o salta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

«I soldi ci sono. E se lo spread scende ancora siamo a cavallo». Allo scontro Giorgetti-Di Maio a Palazzo Chigi si cerca di non dare peso. Tantomeno il premier Conte che però, dopo essere intervenuto da Tunisi sulla questione, appena torna a Roma chiama Giorgetti nella sua stanza. D'altra parte le difficoltà di cui parla il sottosegretario leghista nell'attuazione del reddito di cittadinanza sono note, «forse un po' datate», sostengono a palazzo Chigi. «Tutte di natura tecnica», aggiungono, ma sottolinearle agita l'alleato. Noto anche il ragionamento che anche il premier ha ripetuto più volte. Ovvero che per attuare la riforma occorre avviare i centri per l'impiego e, soprattutto, mettere in essere delle misure di controllo che impediscano gli abusi.