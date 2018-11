Il caso reddito agita il governo. Bongiorno: «Il contratto si rispetta»

«Il contratto si deve rispettare e poi non si deve criticare. In questo sono di destra» .



«Non mi metto a criticarlo perché fa parte del nostro accordo». «Il Governo è compatto e andrà avanti - ha aggiunto -. Come il Reddito di cittadinanza andrà avanti, potrebbero esserci delle difficoltà attuative» di cui parlava Giorgetti «ma si farà». Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere», interviene il ministro Giulia Bongiorno, che su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella ribadisce:LEGGI ANCHE M5S teme l'accerchiamento: riforma subito, altrimenti salta

«Ho proposto che la dotazione (del reddito di cittadinanza ndr) anzichè andare direttamente ai vari beneficiari vada a imprese e aziende che si facciano carico di formarle». È quanto ha affermato in un'intervista al Giornale Radio Uno Rai il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, della Lega, a proposito del reddito di cittadinanza.

Sabato 3 Novembre 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 13:20

Non si placa la polemica tra M5S e Lega su reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre Salvini, dopo l'incontro di ieri in serata tra Conte e Giorgetti, ci tiene a ribadire che non c'è «nessuna polemica, con il M5S lavoriamo bene.