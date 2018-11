Nessun pericolo di scissione all'interno del M5S: parola del vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Bruno Vespa. «Non ci siamo mai divisi in correnti e non ho mai visto differenze di vedute importanti. L'importante è che al momento del voto si rispetti l'opinione della maggioranza. Abbiamo fatto un contratto proprio per non aprire un dibattito su ogni tema. Se cominciassimo a litigare adesso, gli italiani non ce lo perdonerebbero», dice.

Sabato 3 Novembre 2018, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 14:11

