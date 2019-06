Due viceministri e due sottosegretari: s'allarga il valzer delle caselle in bilico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 08:00

Non è casuale lo scontro che ha portato ieri Tria e Giorgetti al centro del ring. Sullo sfondo della grande crociata aperta dalla Lega a favore dei minibot, si agita già l'ombra imminente del rimpasto di governo che dovrebbe portare il sottosegretario leghista favorevole alla valuta alternativa alla guida del Mef, e l'attuale ministro dell'Economia a Bruxelles in qualità di commissario europeo all'Industria. A completare il nuovo scacchiere di governo al quale lavorano da qualche giorno Di Maio e Salvini - spiegano fonti di Palazzo Chigi - ci sono poi altre due pedine che potrebbero presto andare a dama. Oltre a espugnare il ministero dell'Economia, la Lega starebbe per affondare le mani anche sugli Affari europei, dove tra i due vicepremier è accordo totale su Guglielmo Picchi, attualmente sottosegretario agli Esteri.