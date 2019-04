La flat tax entra in manovra ma è scontro tra Di Maio e Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Aprile 2019, 07:30

Il pressing delle ultime ore sembra aver prodotto i risultati sperati dalla Lega: la flat tax alla fine farà parte del Def, il Documento di economia e finanza che delinea gli interventi futuri del governo sui conti pubblici. Le resistenze del ministero dell'Economia sembrano dunque venire meno, così come quelle del M5S. E anche Luigi Di Maio per la prima volta apre a questo scenario «purché ci sia una minima progressività che aiuta il ceto medio e non i ricchi».In mezzo c'è sempre Giovanni Tria a cui Salvini, in tour tra i padiglioni del Vinitaly, ricorda che «la flat tax fa parte del contratto». Non solo. Sempre per il titolare del Mef c'è un altro consiglio non richiesto da parte del vicepremier leghista: «Serve più coraggio». Il riferimento è al decreto per i truffati delle banche che ancora non ha visto la luce perché «c'è qualcuno che aspetta il permesso dell'Ue: se avessimo fatto altrettanto con gli sbarchi avremmo sbagliato». Dopo un week-end passato a rincorrersi senza mai incontrarsi in giro per il Nord, Di Maio e Salvini tornano a punzecchiarsi. Il leader del Carroccio avverte gli alleati: «Abbiamo votato il reddito di cittadinanza, che non è nel dna della Lega, ora pretendiamo rispetto». M5S ribatte che a non rispettare il contratto, con proposte che vanno dalla castrazione chimica alle armi, semmai è lui. Va bene la flat tax, assicura il partito di Luigi Di Maio, ma la Lega vuole scriverla nel Def per fare «facile campagna elettorale» con soldi che non ci sono.