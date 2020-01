Governo, al via riunione di maggioranza a Palazzo Chigi. Bonafede: «Ora mettiamo il turbo»

Al via a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Al tavolo, oltre al presidente del Consiglio, sono presenti per il Pd Dario Franceschini, per IV Teresa Bellanova, per Leu Roberto Speranza e per il M5S il neo capo delegazione Alfonso Bonafede.

Conte a Sofia: calo spread consente di liberare risorse

«Oggi si decide l'agenda degli incontri con cui, finalmente, come ha sempre chiesto il Movimento 5 Stelle, si mettono nero su bianco gli impegni precisi che prendiamo nei confronti dei cittadini. In questi primi cinque mesi abbiamo fatto tanto, adesso è ora di mettere il turbo», dichiara il ministro Alfonso Bonafede, capodelegazione del Movimento 5 Stelle.



Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA