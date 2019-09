Di Maio: «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari»

Venerdì 20 Settembre 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 12:50

Comprendo bene che tutti gli avvenimenti dell'ultimo anno siano stati così rapidi e abbiano comportato così tanti cambiamenti da lasciare un segno. Insieme, abbiamo gestito la nascita del Governo con il Pd, ascoltando tutti. Non è una novità che io fossi quello più scettico. Ma questa ipotesi di Governo ha ricevuto il record di sempre di voti sulla piattaforma Rousseau, ha anche il pieno sostegno di Beppe Grillo che - come ricorderete - ci ha riunito ad Agosto per condividere questo percorso insieme a tante persone che sono pilastri del MoVimento e che hanno dato il loro sostegno in diverse occasioni, e ha ricevuto l'ok del 99% del gruppo parlamentare». Lo scrive in un lungo post sul blog delle Stelle, il leader del M5S Luigi Di Maio. «È stato difficile cambiare coalizione di Governo in una estate, lo ammetto. È stata durissima non vedere riconfermati alcuni dei nostri Ministri, e creare un programma in pochi giorni ed è per questo che alzavo la voce sui 20 punti del Programma.