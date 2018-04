CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 23 Aprile 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha passato il fine settimana come sempre, a Napoli in famiglia, guardando in tv la partita Juve-Napoli. Il presidente della Camera Roberto Fico vive queste ore di attesa con lo spirito di responsabilità e «garanzia», parola chiave che ripete in lungo e in largo, che incarna da quando rappresenta la terza carica dello Stato. Fico è consapevole che esplorare una possibile maggioranza a sinistra sarà doveroso e non solo suggestivo, come fanno capire le voci riemerse degli ortodossi (Nicola Morra che boccia la flat tax e quindi la Lega) e i candidati ministri del M5S col cuore a sinistra. Anche se questo vorrà dire rinunciare alla premiership di Luigi Di Maio.Ma il punto è che capire se il M5S è in grado di firmare un contratto di governo con il Pd preme molto a Sergio Mattarella che dell’intesa gialloverde non ha ancora recepito feedback autentici e affidabili. Inoltre le svolte atlantiste ed europeiste del Movimento fanno credere che i pentastellati possano coabitare con i dem. Fico sa che a Di Maio serve tempo. Quanto? Quello che serve a Salvini se deciderà di sganciarsi da Silvio Berlusconi. E ieri, termine ultimo che Di Maio aveva dato al segretario della Lega per avere una risposta, non è giunto alcun cenno di divorzio imminente. Salvini vuole aspettare fino al 30 aprile quando potrà capire le proporzioni e i tempi per guidare la transumanza dei forzisti verso la sua Lega. «È solo questo ciò che gli interessa», ammette sconsolato un pentastellato pragmatico che al governo gialloverde non smette di credere anche perché «nel Pd non confido».