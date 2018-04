Governo, Salvini: «Datemi ancora qualche giorno, non voglio sbagliare»

Molise il leader della Lega Matteo Salvini va a Monfalcone (Gorizia) e da là chiede tempo: «Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni», dice riferendosi alla formazione del governo. «È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedo ancora qualche giorno», aggiunge, sottolineando che per lui fondamentale è che il futuro esecutivo si occupi di «lavoro lavoro lavoro» e «cancelli la legge Fornero e applichi la flat tax di cui oggi tutti stanno cominciando a parlare».



LEGGI ANCHE: Regionali Molise



«Prendo un impegno: vado al governo solo se possiamo mantenere tutte promesse fatte in campagna elettorale», dcie. «In Italia c'è bisogno di un governo che vada a Bruxelles e dica 'adesso tocca a noi'. Rispetterò le regole europee se permetteranno di far stare bene gli italiani». Nel giorno delil leader della Lega Matteova a Monfalcone (Gorizia) e da là chiede tempo: «Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni», dice riferendosi alla formazione del. «È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedo ancora qualche giorno», aggiunge, sottolineando che per lui fondamentale è che il futuro esecutivo si occupi di «lavoro lavoro lavoro» e «cancelli la legge Fornero e applichi la flat tax di cui oggi tutti stanno cominciando a parlare».LEGGI ANCHE:

«Sono contento perché non vedo l'ora di fare ma c'è un programma, un voto da rispettare, anche io ritengo che con i 5Stelle si possa lavorare bene, però patti chiari e amicizia lunga», dice. «Il problema non è mollare qualcuno. Io rispetto gli italiani e non mi ritengo il Re Sole, non si può andare avanti a pregiudiziali».



Il leader del Carroccio ha poi detto di «non ritenere né utile né intelligente insultare eletti, elettori, lavori umili che sono molto più dignitosi di qualche lavoro svolto in giacca e cravatta che ha a che fare con le mazzette». Un riferimento alle recenti dichiarazioni di Berlusconi. Il Cavaliere l'ha un pò delusa con quella uscita? gli è allora stato chiesto. «Si, con l'insulto non si costruisce niente. La gente mi chiede di costruire di fare - ha spiegato - C'è da rispettare i tempi del Presidente della Repubblica però ci siamo e penso che la Lega con i suoi progetti sarà forza di governo».

Domenica 22 Aprile 2018, 22:02 - Ultimo aggiornamento: 23 Aprile, 00:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi, in serata, Salvini risponde alle amichevoli parole di Di Maio: