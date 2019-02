Grillo contestato al Brancaccio a Roma: «Beppe ci hai tradito»

Martedì 19 Febbraio 2019, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 22:07

Beppe Grillo contestato al teatro Brancaccio a Roma. «Ci avete tradito, Grillo si dimetta da Garante». Con tanto di cartelli un gruppo di attivisti grillini storici, che fanno riferimento all'Associazione 2009, attende il fondatore del Movimento 5 stelle al teatro Brancaccio, dove il comico recita il suo show Insomnia. Grillo invece sfrutta l'occasione per andare all'attacco della Lega. «Noi ora siamo al potere, abbiamo una missione quasi impossibile, di far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, perché non è mica possibile coadiuvare i programmi così, perché vivono all'altro mondo», dice in un passaggio del suo show in cui si sofferma su Matteo Salvini con l'ormai nota battuta sulla mamma. «L'unica volta che andava in Europa l'ho incontrato io in aeroporto. Salvini mi ha passato sua madre, io ho detto signora perché non ha preso una pillola? Poi Salvini mi ha scritto una settimana fa con un tweet, l'ha capita una settimana fa....». Pronta la replica del ministro dell'Interno a diMartedì: «Non ho mai passato mia mamma al telefono a Grillo».«Salvini è Zelig. Questo va dai pompieri e diventa pompiere, va dagli immigrati e diventa negro», ha poi detto Grillo in un altro passaggio del suo show. Quindi il comico è passato al Pd. «E' morto perché privo di ironia, perché non aveva storie da raccontare», ha sostenuto. «È un momento strano, chi sono, come mi sono trasformato. Per la strada mi gridano di tutto. Sono un comico governativo. Ho acceso la tv e ho sentito "onestà, onestà". Ho detto: "smettetela. Era il Pd», ha continuato Grillo.Poi è stato il turno di Macron, un altro dei bersagli del Movimento 5 stelle. «Macron è uno psicopatico, violentato da una quarantenne quando di anni ne aveva 15. qui sarebbe da Don Mazzi. E quando noi diciamo qualcosa loro dicono les italiens. Ma vaffanculon», ha sostenuto ancora il fondatore del Movimento facendo riferimento al recente scontro tra Italia e Francia.È uno show «interattivo» quello di Grillo al Brancaccio. Spesso il comico scende dal palco e si diverte a scuotere le teste degli spettatori. E, a un certo punto, il garante dei 5 stelle va da Marco Travaglio, presente in platea. «Travaglio devi fare come la Chiesa, devi parlare di politica ma non devi dare programmi politici a nessuno», scherza Grillo. «Travaglio hai scritto delle cose che io... tu devi fare come i preti. Devi parlare di politica ma non devi dare dei programmi politici».Tornando ai contestatori, a guidare la protesta contro Grillo Francesca Benevento, consigliera del Municipio XII di Roma. «Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini», spiega Benevento esponendo un cartello con un elenco di dossier dove, a suo parere, il M5S ha voltato faccia ai suoi elettori: dalla Tav al Tap, dalla libertà vaccinale al «no» all'immunità fino al «no» alla lottizzazione della Rai.«No Casaleggio, No Di Maio dal M5S», recita un cartello mentre un'altra attivista, su un foglio, esprime il proprio dissenso sul voto online sul caso Diciotti: «Rousseau-Trouffeau». Poco distante, davanti all'ingresso del teatro, due attivisti questa volta fedeli alla linea di Luigi Di Maio espongono la bandiera del M5S. «Abbiamo salvato il governo dal pericolo che in Italia torni Berlusconi», spiegano.«A causa vostra 80mila persone senza lavoro resteranno. Vergognatevi, a casa il governo del cambiamento. Vi siete calati le braghe col sindacato taxi!», urla un manifestante prendendosela con un simpatizzante M5S fuori dal teatro. «Sò stati 20 anni a dormì, se svejano tutti adesso», la replica.«Grillo dovrebbe dimettersi da garante in quanto incompatibile. Non può fare il garante di tutte queste associazioni. Non si può delegare la democrazia rappresentativa a una piattaforma privata», attacca ancora la consigliera 5 stelle nel municipio XII e iscritta alla Associazione 2009. «Grillo traditore, volevi silenziarci»; «Da mai con i partiti ad alleati con la Lega ladrona», si legge su alcuni cartelli dei manifestanti.Lungo passaggio, tutto ironico, su Roma Capitale nello show di Beppe Grillo. Dapprima l'ex comico cherza sul «peso» della sindaca Virginia Raggi. «Io vedo questa ragazza qui che ha perso 7-8 chili, io non so come ha fatto»...afferma Grillo mentre si stringe le guance, imitando il viso di una persona molto magra. Poi il Garante M5S passa al tema ambiente e rifiuti. «L'altra volta ho visto la strada pulita e ho preso un cartone e l'ho messo lì...voi siete abituati a vivere nel brutto, nell'immondizia, nella m....», scherza Grillo citando, però, l'ex assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, dimessasi sul caso del bilancio Ama. «La Pinuccia è un'eroina, viene da Parma...la conosco da una vita...», afferma infatti Grillo.Oltre a Travaglio in platea al Teatro Brancaccio per assistere alla replica romana dello show di Grillo Insomnia c'è anche il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Al Brancaccio spunta poi anche Antonio Razzi. L'ex senatore di Fi, accompagnato dalle Iene Onnis e Corti, si è presentato vestito con una giacca a vento arancione.