Venerdì 1 Giugno 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:13

Oggi è il grande giorno di Giuseppe Conte. Dopo aver solo sfiorato palazzo Chigi domenica scorsa, il premier del governo giallo-verde oggi entrerà ufficialmente nelle stanze del governo. Alle 16 è previsto il giuramento con l’intera squadra di ministri al Quirinale. Cerimonia solenne davanti al capo dello Stato. Poi, appena ufficialmente in carica, Conti andrà a palazzo Chigi per lo passaggio di consegne con Paolo Gentiloni: la famosa cerimonia della campanella, simbolo del comando, nella sala delle Galere.Il governo si presenterà poi alle Camere la settimana prossima (lunedì in Senato) per ottenere, dopo il discorso del presidente del Consiglio e il successivo dibattito, il voto di fiducia. Problemi di numeri, almeno per il momento, non ce ne sono.