Ilaria Salis, Salvini: «Se condannata non può fare la maestra». Il padre Roberto: «Lo querelo»

«Da genitore capisco l'ansia e anche alcune dichiarazioni originali del padre di Ilaria Salis, Roberto. È giusto che il governo sia impegnato con tutte le forze per tutelare la ragazza e ne auspico la completa e rapida assoluzione. Ribadisco, però, che Ilaria Salis è stata bloccata con un manganello e in compagnia di un estremista: in caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri in classe per educare e crescere bambini è nulla». Così il vicepremier e Matteo Salvini.

Ilaria Salis, il «piano Zaki» per riportarla in Italia: espulsione dall'Ungheria dopo la condanna

Il padre di Ilaria Salis: «Querelo Salvini»

«Ci faremo dare opportuna procura da Ilaria perchè, a seguito delle dichiarazione lesive della sua reputazione per quanto riguarda il presunto assalto al chiosco della Lega a Monza, abbiamo deciso di querelare Matteo Salvini per diffamazione»: è quanto ha detto all'ANSA Roberto Salis, il padre della 39enne milanese in carcere da quasi un anno a Budapest.