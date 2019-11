Ex Ilva, Patuanelli: «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». Sindacati: sciopero domani in tutti gli stabilimenti

Ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisce in Aula alla Camera: «ArcelorMittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». E i sindacati annunciano: sciopero domani in tutti gli stabilimenti. Patuanelli riferisce in Aula che l'azienda ArcelorMittal chiede al governo 5mila esuberi e l'impegno a produrre non più di 4 milioni di tonnellate d'acciaio.

ArcelorMittal, lavoratori in agitazione. Conte convoca sindacati

Ex Ilva, doppio incontro a Taranto sul futuro dell'acciaieria: in campo Conte, sindacati, Ad e Procura



ArcelorMIttal «non può pensare di aver sottoscritto un accordo e di disattenderlo dopo dieci mesi, i commissari straordinari nell'anno precedente hanno ottenuto risultati economici migliori, questa è la verità». Lo ha puntualizzato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nell'Aula della Camera per l'informativa su ex Ilva. «Evidentemente - ha aggiunto - non avevano intenzione di fare produzione».

«Parlare di Ilva non è soltanto parlare di uno stabilimento siderurgico e o produttivo é parlare del piano industriale e della visione industriale del nostro paese dove la siderurgia non può non essere al centro per le ricadute drammatiche che il nostro paese dovrebbe affrontare se non ci fosse più produzione interna». Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che sottolinea come «il governo parla con una voce sola».

In sede di gara e di aggiudicazione il piano presentato da Acciai Italia «è stato giudicato migliore per piano industriale e piano ambientale». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione a Montecitorio sottolineando però che «la cordata guidata da ArcelorMittal ha vinto perché è stata ritenuta migliore la sua offerta» nella parte relativa al prezzo«.

Sindacati: sciopero domani in tutti gli stabilimenti. Uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti di ArcelorMittal, prima programmato solo per il sito di Taranto, è stato proclamato dai sindacati Fiom, Fim e Ui per domani. La protesta partirà alle ore 7 del mattino e le segreterie territoriali definiranno le modalità di mobilitazione.

Le organizzazioni sindacali nazionali di Fim, Fiom e Uilm giudicano «intollerabile quanto emerso dall'incontro di ieri tra il presidente del Consiglio ed i vertici di ArcelorMittal» e, in vista anche dell'incontro di questo pomeriggio a Palazzo Chigi, considerano «le prossime ore decisive per il futuro di migliaia di lavoratori». Dunque, «chiedono all'azienda l'immediato ritiro della procedura e al governo di non concedere nessun alibi alla stessa per disimpegnarsi, ripristinando tutte le condizioni in cui si è firmato l'accordo del 6 settembre 2018 che garantirebbe la possibilità di portare a termine il piano ambientale nelle scadenze previste. Le condizioni devono, inoltre, includere lo scudo penale limitato all'applicazione del piano ambientale e il ritiro di qualsiasi ipotesi di esuberi». I sindacati dei metalmeccanici ritengono, infatti, l'accordo del 6 settembre 2018 «l'unica strada per garantire il risanamento ambientale e il rilancio dell'intero gruppo ex Ilva. Non è possibile, ad un anno dalla firma, ritornare a discutere di quanto già affrontato negli ultimi 7 anni».

Delrio: «Taranto è il futuro di questo governo». «Taranto è il futuro di questo governo. Questo governo deve giocare tutto su Taranto». Lo ha detto in aula alla Camera il capogruppo Pd, Graziano Delrio.

«L'ultimo decreto Di Maio era stata un'ottima mediazione ed è stato un errore dare un alibi all'azienda ma come lei ha detto, ministro Patuanelli, e come ha detto Conte possiamo rimediare in 5 minuti. Ma se anche stasera ci fosse il decreto del presidente del Consiglio, noi non avremmo una revisione delle intenzioni di Mittal». Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, in aula alla Camera.

«Ministro siamo al suo fianco. Il governo ha ragione ma se perdessimo 5.000 posti di lavoro saremmo dalla parte del torto» Così Graziano Delrio rivolgendosi a Patuanelli. «Chi vuole difendere l'Italia - ha aggiunto poi rivolgendosi a opposizione - oggi sta dalla parte del governo. L'Ilva è prova di forza e di coraggio per questo Paese. Di forza perché non possiamo permettere alle multinazioali di scorrazzare per questo paese. L'Ilva non può essere un precedente né per Whirlool né per ArcelorMittal né per altri».

