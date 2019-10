Siria, l'ex sindaco di Kobane: «Jihadisti italiani nelle carceri bombardate»

Ci sono anchenelle carceri nel nord dellagestite dalle Unità di protezione del popolo (Ypg) curdo. «Tecnicamente non so quanti siano, ma so che ci sono», afferma ad Aki-Adnkronos International, presidente della regione dell'Eufrate, federazione della Siria del Nord, ed ex sindaco di Kobane, in questi giorni a Roma. Secondo quanto riferito dalla delegazione curda arrivata in Italia in concomitanza con l'inizio dell'offensiva turca in Siria, sono circa 12mila i jihadisti sotto il controllo delle Ypg.LEGGI ANCHE«Quando la Turchia entrerà nel Rojava», la regione gestita dai curdi nel nord della Siria, «non potremo più controllare i detenuti dell'Isis che attraverso la Turchia si sparpaglieranno in tutto il mondo perché sono cittadini di 52 Paesi», ha messo in guardia nel corso di una conferenza stampa alla Camera Ahmad Yousef, membro del consiglio esecutivo della cosiddetta federazione della Siria del Nord. Questi jihadisti, ha sottolineato Dalbr Jomma Issa, comandante delle Ypj, le unità femminili delle Unità di protezione del popolo (Ypg) curdo, sono «molto pericolosi non solo per i curdi, ma per l'interà umanità. Noi non pensiamo di rilasciarli, ma non sappiamo neanche noi fino a quando possiamo sorvegliarli».