Lunedì 16 Settembre 2019, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2019 11:37

ROMA Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha pranzato ad Arcore, con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «Sono stato invitato ed ho accettato ben volentieri - commenta Scajola, che è stato uno dei fondatori di Forza Italia -. L'ho trovato in piena forma, lucidissimo e sono stato molto lieto di chiacchierare con lui». Alla domanda se durante la conversazione sia stato fatto cenno alle elezioni regionali in Liguria della prossima primavera, Scajola afferma: «No comment. È stato un pranzo tra due persone che si sono frequentate costantemente per 15 anni e che da un pò di tempo non si incontravano. Il pranzo di due amici di lunga data, che hanno trascorso un lungo percorso politico assieme». Da più parti si dice che Claudio Scajola possa lavorare per preparare un'azione politica che potrebbe contrapporsi a Toti alle prossime regionali. Per le elezioni comunali, Scajola ha superato il candidato sostenuto da Toti e dal centrodestra unito. Ma il governatore, nonostante lo strappo con Forza Italia, auspica che tutte le forze non di sinistra possano convivere in uno stesso progetto. Scajola, che non scende nei particolari riguardanti il contenuto della chiacchierata, aggiunge: «Abbiamo parlato di tanti argomenti: di Forza Italia, del passato e sono stato lieto di averlo rivisto dopo tanto tempo, memore di un'antica storia comune».Spero che abbiano pranzato bene». Il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, risponde così commentando la notizia del pranzo dei giorni scorsi tra Silvio Berlusconi e l'ex ministro Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia. Toti non conferma alleanze politiche tra il suo movimento e Scajola: «Non c'è nessun triangolo - spiega - anche perché io ho incontrato il sindaco Scajola perché, come è noto, stiamo procedendo in queste ore al commissariamento dell'Ato Idrico della Provincia di Imperia dove ci sono molti problemi, da troppi anni trascurati, e non possiamo consentire che una perla del nostro turismo sia indietro rispetto alle migliori pratiche». «Ci siamo incontrati anche per i lavori del fondo strategico regionale - ha aggiunto Toti -. Claudio Scajola è uomo di centrodestra, farà le sue scelte in regione. Sono certo che lavoreremo insieme come rappresentanti delle istituzioni. Suppongo che non abbia nessuna indulgenza verso eventuali alleanze giallorosse o accrocchi strani che si dovessero formare in questa regione. Ma ognuno farà le sue scelte»