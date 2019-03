Le Iene, il giallo del servizio su Giulia Sarti: annunciato e mai andato in onda

Le Iene hanno annunciato un servizio di Filippo Roma su Giulia Sarti e Bogdan Tibusche diffondendo un'anteprima sui social. Servizio che però alla fine non è andato in onda.



Giulia Sarti (M5s) e i filmini «hot», parla l'ex collaboratore Bogdan: «Ora vi racconto tutto»



La redazione non ha fornito nessuna spiegazione sulla decisione, che potrebbe essere dovuta anche a semplici questioni di tempi, ma la parte curiosa della vicenda è che grazie all’anticipazione del servizio era già stato diffuso il testo del video senza che sia andato in onda.



Nell'intervista esclusiva - di cui sono stati anticipati ampi stralci - Bogdan dichiara di aver installato, su richiesta di Sarti, un impianto di videosorveglianza nell'abitazione della grillina: ''Le telecamere in casa di Giulia Sarti erano in tutte le stanze, anche in camera da letto. Registravano 24 ore su 24 tutto e tutti. Giulia ne era a conoscenza, lei ha le schede e io le copie di backup", rivela. Quanto alla decisione di revocare i 23mila euro, "l'idea è stata congiunta", ammette.

Lunedì 11 Marzo 2019, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2019 12:16

«Che fine ha fatto il servizio delle Iene sul caso di Giulia Sarti e della Rimborsopoli M5S? Ieri pomeriggio è stata annunciata un'intervista esclusiva all'ex fidanzato della deputata, accusato secondo i magistrati di Rimini ingiustamente di essersi intascato i rimborsi, ma poi il servizio non è andato in onda». Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico. «Ci sono addirittura le anticipazioni - prosegue Anzaldi - dell'intera intervista, che però non è stata trasmessa. Disguido tecnico, mancanza di tempo o c'è altro? Parliamo di una vicenda che ha visto tirare in ballo anche il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, e dove si parla di videocontrolli h24 nell'abitazione privata di una parlamentare, è bene che venga fatta chiarezza».