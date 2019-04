Domenica 28 Aprile 2019, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 15:38

ROMA Il Presidente Conte rientrerà da Pechino domenica notte e martedì ripartirà per la Tunisia. È molto probabile dunque - spiegano fonti di Palazzo Chigi - che l'incontro con il sottosegretario Siri non avvenga lunedì ma nei giorni successivi. Come era prevedibile l’incontro tra Conte e il sottosegretario non si terrà domani. Problemi di agenda, sostiene Palazzo Chigi, ma in realtà la Lega vorrebbe che l’incontro avvenisse dopo l’inconatto di Siri con i magistrati che indagano sulla presunta corruzione.